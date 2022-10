Koaliční poslanci chcú zefektívniť činnosť horských záchranárov

Bratislava 12. októbra (TASR) - Koaliční poslanci chcú zrýchliť a zefektívniť záchrannú činnosť vykonávanú Horskou záchrannou službou (HZS). Do Národnej rady (NR) SR predložili novelu, ktorou chcú horským záchranárom umožniť využívať prevádzkové a lokalizačné údaje GSM zariadenia osoby v tiesni, ktorá je nezvestná.



"Využitie týchto údajov je predpokladom pre rýchlu lokalizáciu osoby v tiesni, a to aj v členitom teréne bez pokrytia mobilnou telefónnou sieťou. Vzhľadom na skutočnosť, že o úspešnosti mnohých záchranných a pátracích akcií môžu rozhodovať minúty (napríklad pri osobách zasypaných lavínou), umožnenie využívania modernej techniky Horskou záchrannou službou je nevyhnutné," píše sa v dôvodovej správe.



Autori novely priblížili, že oprávnenie využívať tieto údaje už má Policajný zbor a robí tak práve pri pátraní po nezvestných osobách.



Okrem toho navrhujú poslanci znížiť počet horských oblastí a vytvoriť lepšie podmienky pre zabezpečenie materiálno-technického vybavenia príslušníkov služby. Znížením počtu horských oblastí sa má podľa ich slov zefektívniť výkon HZS, a to najmä vzhľadom na mieru úrazovosti a počtu turistov v jednotlivých horských oblastiach.