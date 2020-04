Koaliční poslanci deklarovali podporu programovému vyhláseniu vlády

Bratislava 16. apríla (TASR) - Vyjadrenia premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) na sociálnej sieti či jeho spor s predsedom SaS a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom pre opatrenia v súvislosti s novým koronavírusom by nemali mať vplyv na vyslovenie dôvery vláde v Národnej rade (NR) SR. Zhodli sa na tom zástupcovia koaličných strán a hnutí. Zároveň deklarovali podporu programovému vyhláseniu vlády (PVV). Rovnako sa zhodli, že o prijímaní opatrení v konečnom dôsledku rozhodnú politici, ktorí na to majú mandát, odborníci môžu radiť.



"Rozhodovať, to je môj osobný názor, musia jednoznačne politici. Ale musia to zvážiť a rozhodnúť sa na základe vyjadrení ekonómov, zdravotníkov, epidemiológov," povedal pre TASR šéf parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v súvislosti s vyjadreniami premiéra, že o opatreniach nebudú rozhodovať ekonómovia ani politici. Kollár odmieta, že by rozdielnosť názorov Matoviča a Sulíka mali dosah na hlasovanie o dôvere vláde. Sme rodina zahlasuje za PVV a Matovičov kabinet podporí.



Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) hovorí, že o opatreniach v konečnom dôsledku rozhodnú politici na základe názorov odborníkov. "Každý rozumný politik sa obklopí rozumnými ľuďmi a s nimi sa radí," uviedol. Zdôraznil, že aj v súčasnej situácii by sa mali preto opatrenia na vláde prijímať konsenzom a nemali by sa pretláčať silou väčšiny.



V súvislosti s vyjadreniami premiéra na sociálnej sieti poznamenal, že je dobré, ak je verejnosť informovaná, ale "miera a jazyk by mal byť prispôsobený vážnosti situácie". V tomto prípade to premiér podľa neho neodhadol správne. Nemyslí si však, že by to malo vplyv na vyslovovanie dôvery vláde. Vládu Šeliga podporí bez ohľadu na statusy premiéra.



"Asi každý uzná, a aj pán premiér si je vedomý, že v konečnom dôsledku rozhodnúť musia politici, respektíve ten, kto má exekutívnu moc," podotkol pre TASR predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš. Vyzdvihol potrebu relevantných podkladov a faktov. Vláda podľa jeho slov nemôže rozhodnúť na základe vlastných pocitov, ale až po zodpovednej konzultácii s odborníkmi.



Šipoš si nemyslí, že by toto ohrozilo hlasovanie o dôvere vláde a na rozdielnych názor Sulíka s Matovičom nevidí nič zlé. "Je dobré, ak zaznievajú názory z jednej aj z druhej strany," podotkol s tým, že určitý súboj zdravých myšlienok, faktov a nápadov môže byť prospešný.



Predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová povedala, že Matovič so Sulíkom ostali sami sebou. Ich rozdielne postoje nemôžu mať podľa nej vplyv na vyslovenie dôvery vláde a jej programového vyhlásenia. Rozdielnosť týchto názorov nepovažuje za konflikt.



V konečnom dôsledku podľa Zemanovej o opatreniach rozhodnú odborníci, ale zodpovednosť prevezme politik, ktorý má na to mandát od ľudí. Zdôraznila však, že aj politik k tomu musí pristúpiť na základe odborných stanovísk z viacerých zdrojov.