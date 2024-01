Koaliční poslanci navrhujú upraviť proces výberu šéfov galérií a múzeí

Bratislava 13. januára (TASR) - Zriaďovateľom múzeí a galérií by mala odpadnúť povinnosť organizovať verejné vypočutie kandidátov na štatutára či zamestnanca riadiaceho múzeum a galériu bez právnej subjektivity. Rovnako by mali možnosť šéfov takýchto múzeí a galérií odvolať bez udania dôvodu. Vyplýva to z legislatívnych návrhov, ktoré do Národnej rady SR predložili koaliční poslanci.



"Z procesu výberu sa vypúšťa verejné vypočutie uchádzačov, ktoré spôsobuje administratívnu záťaž najmä menším obciam," vysvetlili návrh úpravy zákona o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty. Zrušenie povinnosti uvádzať dôvod odvolania vysvetlili predkladatelia zámerom vytvoriť pružnejší model manažérskych zmien vo vedení uvedených inštitúcií.



Rovnako by zo zákona chceli vypustiť päťročnú dĺžku funkčného obdobia štatutárov a vedúcich riadiacich zamestnancov. "Dĺžka výkonu funkcie bude závisieť od dosahovaných výsledkov múzea alebo galérie a manažérskych kvalít štatutárneho orgánu múzea alebo galérie alebo vedúceho zamestnanca riadiaceho múzeum alebo galériu, ktorá nie je právnickou osobou," dodali.



Koaliční poslanci takisto predložili do parlamentu aj návrh novely zákona o ochrane pamiatkového fondu, ktorým by sa mala predĺžiť lehotu na uplatnenie predkupného práva štátu na kúpu národnej kultúrnej pamiatky, a to z 30 dní na 60 dní. "Dôvodom je potreba náležitého časového priestoru na posúdenie, či nadobudnutie ponúkanej kultúrnej pamiatky má pre štát opodstatnený význam nielen z pohľadu ochrany pamiatkového fondu SR, ale tiež z pohľadu účelnosti a efektívnosti jej ďalšieho využitia pri plnení úloh štátu," objasnili predkladatelia.