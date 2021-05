Koaliční poslanci nevidia problém v stretnutí predstaviteľov v SIS

Na archívnej snímke Richard Takáč SMERu-SD. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 23. mája (TASR) - Koaliční poslanci nevidia problém v stretnutí najvyšších predstaviteľov štátu v Slovenskej informačnej službe. Opozícia to považuje za bezprecedentné. Je presvedčená, že sa na stretnutí rozprávalo o živých prípadoch riešených orgánmi činnými v trestnom konaní. Poslanci parlamentu to uviedli v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.Koaličný poslanec za hnutie Sme rodina Miloš Svrček povedal, že hoci bolo stretnutie v SIS neobvyklé, bežne sa deje v západných štátoch. Vie si predstaviť, že by sa také niečo dialo aj v budúcnosti.poznamenal Svrček.Bolo by iné, ak by sa premiér Eduard Heger (OĽANO) stretol osamote so šéfom SIS, podotkol koaličný poslanec Marek Šefčík (OĽANO). Je podľa neho dobré, že sa predstavitelia zišli v širšom kruhu, aj že tam bola prezidentka Zuzana Čaputová.Opozičný poslanec Richard Takáč (Smer-SD) označil stretnutie za zarážajúce a bezprecedentné, pretože také niečo sa od vzniku SR neudialo.okomentoval stretnutie nezaradený poslanec Tomáš Taraba. Pýta sa, aký význam malo tajné stretnutie, ak o ňom následne písali médiá. Je presvedčený, že na stretnutí sa predstavitelia museli rozprávať o živých prípadoch.skonštatoval Taraba.V súvislosti s kolúznou väzbou poukázal Svrček na jej podmienky, ktoré sú "katastrofálne". Zrekonštruovať by sa mali aj zariadenia na výkon tejto väzby. Smeru vyčítal, že keď mohli, nespravili nič pre zlepšenie výkonu väzenstva. Takáč skonštatoval, že jeho strana podmienky kolúznej väzby neriešila preto, lebo v tom čase nebola zneužívaná tak, ako je teraz.To, že Smer neriešil podmienky vo väzbe vytkol Takáčovi aj poslanec Taraba. Hovoril, že trvanie kolúznej väzby by sa malo skrátiť.poznamenal Taraba.Šefčík tvrdí, že by bolo ideálne, keby sa ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) dohodla s predsedom parlamentu Borisom Kollárom (Sme rodina) na podmienkach kolúznej väzby a priniesli tak návrh, s ktorým budú súhlasiť obe strany. To, čo sa deje v kolúznej väzbe, by mal podľa Šefčíka riešiť aj generálny prokurátor.Na novele štátneho rozpočtu, ktorá sa má riešiť na pléne parlamentu, prekážajú Takáčovi dve veci - bezprecedetná suma a spôsob jej predloženia. Na to, že pred pár rokmi to tak urobil aj Smer-SD, Takáč reagoval, že bola vtedy ekonomická a finančná kríza, a teraz tu je pandémia.skonštatoval.Šefčík poukázal na to, že Smer vládu najprv kritizoval, že nedostatočne pomáha ľuďom, a teraz, keď pomoc. Podotkol, že dôveruje ľuďom na ministerstve financií, ktorí novelu rozpočtu pripravovali.okomentoval situáciu okolo rozpočtu Taraba.Svrček odôvodnil presun peňazí na tento rok tým, že sa predpokladalo, že druhá vlna pandémie bude kulminovať na konci minulého roka, čo sa nestalo.uviedol.