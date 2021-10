Bratislava 4. októbra (TASR) – Koaliční poslanci veria, že môžu zlepšiť bezpečnosť na cestách. Predkladajú novelu zákona o cestnej premávke, ktorá má za cieľ bezpečnosť na cestách zlepšiť.



Prioritným cieľom novely je jasne definovať a spresniť bočný odstup pri predbiehaní zraniteľných účastníkov cestnej premávky. Konkrétne ide o predbiehanie cyklistov, ale aj chodcov či užívateľov kolobežiek. "V novele zákona definujeme, ako má vyzerať bezpečnostné predchádzanie, pričom vodič automobilu musí zachovávať dostatočný bočný odstup, ktorý je najmenej jeden meter pri rýchlosti do 50 km/h a 1,5 metra pri vyššej rýchlosti. Veríme, že táto malá zmena pomôže k vyššej bezpečnosti na cestách," uviedol poslanec Radovan Sloboda (SaS).



Podľa poslanca Miloša Svrčeka (Sme rodina) je dôležité, aby vodič pri predbiehaní prihliadal najmä na rýchlosť, druh svojho i predchádzaného vozidla, poveternostné podmienky a stav a povahu vozovky, čo sú základné parametre dodržania bezpečnosti.



V súvislosti so zmenami pri predbiehaní vodičov malých motocyklov, cyklistov a chodcov sa tiež navrhuje upraviť pravidlá šoférov aj voči vodičom samovyvažovacích vozidiel a kolobežiek s pomocným motorčekom.



"Je to rozšírenie zákona aj o týchto účastníkov cestnej premávky, ktorých doteraz cestný zákon nepoznal. Zároveň navrhujeme, aby účinnosť zákona bola daná od marca 2022, pričom veríme, že nájdeme širokú podporu nielen v parlamente, ale aj medzi občianskou spoločnosťou, ktorej záleží na bezpečnosti našich cyklistov," doplnila poslankyňa Romana Tabák (OĽANO).