Koaličnú dohodu majú podpísať všetci koaliční poslanci,povedal Matovič

Bratislava 21. marca (TASR) - Koaličnú dohodu majú podpísať všetci koaliční poslanci. Povedal to líder OĽaNO a dezignovaný premiér Igor Matovič po tom, ako ju v sobotu podpísal spolu s koaličnými partnermi Sme rodina, SaS a Za ľudí na Bratislavskom hrade. Dohodu zverejnia až po tom, ako ju poslanci podpíšu. Dokument je základom pre programové vyhlásenie vlády, ktoré má kabinet pripraviť.



"Celý obsah koaličnej zmluvy zverejníme až v priebehu týždňa, lebo sme si povedali, že urobíme niečo, čo nie je štandardom, že umožníme, aby sa každý jeden koaličný poslanec pridal a takisto parafoval túto koaličnú zmluvu," povedal Matovič v súvislosti s tým, ako sa rozhodli vyriešiť problematické kultúrno-etické otázky.



Matovič dodal, že dohodou budú chcieť naplniť svoje predvolebné sľuby, aby urobili zo Slovenska krajinu, na ktorú budú poctiví ľudia hrdí a v ktorej budú chcieť žiť. Hovoril tiež o zodpovednosti a bremene v podobe pandémie nového koronavírusu.



Predseda SaS Richard Sulík označil podpis dohody za začiatok kvalitnej a výdatnej spolupráce. "Ukážeme ľuďom, ukážeme národu, že krajina sa dá spravovať aj slušne, a zároveň po odbornej stránke oveľa lepšie," povedal.



Matovič očakáva, že s partnermi rýchlo vytvoria aj programové vyhlásenie vlády. Majú vzniknúť pracovné skupiny zo zástupcov koaličných strán, ktoré majú vytvoriť jednotlivé časti za rezorty. "Dokopy vytvoria celé programové vyhlásenie vlády," priblížil.



Predseda Národnej rady (NR) SR a predseda Sme rodina Boris Kollár zdôraznil, že ľudia očakávajú zmenu. "Ten silný mandát sme dostali všetci štyria. Ja som za seba a za našu stranu pevne rozhodnutý ľudí nesklamať," skonštatoval a vyzval verejnosť, aby sa v súčasnej situáciu zomkla a prejavila empatiu.



Podpredsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová deklarovala, že ich strana bude stabilným partnerom a budú presadzovať priority, ktoré sľúbili. Zdôraznila, že strana bude mať zodpovednosť za spravodlivosť a za to, aby sa "nikto nepriživoval na eurofondoch". Zdôraznila tiež potrebu riešiť situáciu v súvislosti s novým koronavírusom.



Koaličnú dohodu zvyčajne podpisujú predsedovia koaličných strán. Šéf strany Za ľudí Andrej Kiska však pri tomto akte chýbal, zastúpila ho Remišová. Tá zatiaľ nepovedala, čo bude s Kiskom. Exprezident sa vzdal poslaneckého mandátu, odôvodnil to zdravotnými problémami. Oznámil, že predsedom Za ľudí zostáva.