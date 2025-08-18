< sekcia Slovensko
KOLAPSY Z TEPLA: Za posledných päť dní zasahovali záchranári 436-krát
Medzi časté chyby počas horúčav patrí pobyt na slnku počas kritických hodín či nedostatočný pitný režim.
Autor TASR
Bratislava 18. augusta (TASR) - Od stredy (13. 8.) do nedele (17. 8.), teda za posledných päť dní, zasahovali záchranári pri 436 kolapsoch z tepla po celom Slovensku. Najčastejšie pomáhali pacientom v Prešovskom kraji (81 zásahov) a najmenej v Trenčianskom kraji (31 zásahov). Na sociálnej sieti o tom informovalo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS).
„Do nemocníc bolo prevezených spolu 247 pacientov, najviac v Žilinskom kraji (45 transportov),“ napísali záchranári.
Medzi najčastejšie chyby počas horúčav patrí pobyt na slnku počas kritických hodín, nedostatočný pitný režim, zvýšená fyzická aktivita, požívanie alkoholických nápojov, príliš kalorická strava či nesprávny odev.
