KOLAPSY Z TEPLA: Záchranári do 16.00 h zasahovali 173-krát

Bratislava 16. augusta (TASR) - Záchranári v piatok do 16.00 h zasahovali pri kolapsových stavoch z tepla 173-krát. Dvadsaťdeväť pacientov z toho previezli do nemocničných zariadení. Pre TASR to uviedla Petra Klimešová z oddelenia komunikácie a marketingu Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby (OS ZZS) SR.



"Najviac výjazdov evidujeme v Trenčianskom kraji, a to 13. Najmenej v Banskobystrickom kraji. Ide o tri výjazdy. V rámci tohto týždňa ide spolu s pondelkom (12. 8.) o najvyšší počet výjazdov ambulancií v súvislosti s horúčavami," poznamenala.



Počasie na Slovensku je tento týždeň mimoriadne horúce. Výstrahy pred vysokými teplotami platia na väčšine územia SR aj v piatok.