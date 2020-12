Koledníci Dobrej noviny nebudú chodiť vinšovať od domu k domu

Bratislava 24. decembra (TASR) – Koledníci Dobrej noviny nebudú tento rok chodiť koledovať tradične od domu k domu. Hoci sú odhodlaní roznášať radostnú zvesť o narodení Ježiša do domácností, počas platnosti všeobecného zákazu vychádzania sa bude koledovanie realizovať v inej forme. Informuje o tom Dobrá novina na svojom webe.



Autori myšlienky uviedli, že koledovať sa môže "v bubline" v rámci rodiny medzi dvoma domácnosťami, rovnako sa môže krátky kolednícky program zrealizovať aj počas svätých omší v kostoloch. Odporúča sa tiež koledovanie cez obecný rozhlas formou nahrávky, rozdávanie materiálov o Dobrej novine do schránok či označenie stacionárnej pokladničky, napríklad v kostoloch, kde môže verejnosť prispieť. Ďalšou možnosťou je aj online koledovanie.



"Aktuálna situácia platí do 29. decembra, pokiaľ nebude núdzový stav predĺžený a s ním aj platnosť zákazu vychádzania," uvádza sa na webe koledníckej akcie Dobrá novina. V prípade, že by na koledovanie v tradičnej forme v roku 2021 bola udelená výnimka, budú o tom organizátori informovať.



"Prosíme všetky zodpovedné osoby, aby pri rozhodovaní o finálnej forme koledovania zohľadnili aj vyhlásenia regionálnych hygienikov a individuálny charakter pandemickej situácie vo svojej obci. Nezabudnite zmenu formy koledovania vo farnosti konzultovať s miestnym správcom farnosti a informovať o nej koledníkov, ich rodičov, rodiny i celú farnosť," uviedli organizátori. Koledníci Dobrej noviny za normálnych okolností začínajú na Štedrý deň a na sviatok Narodenia Pána (25. 12.) prichádzať do rodín po celom Slovensku. Deti a mládež v sprievode dospelých dobrovoľníkov ohlasujú ľuďom radostnú zvesť o narodení Ježiša, spievajú koledy, vinšujú im zdravie a šťastie. Zároveň zbierajú finančné prostriedky na realizáciu projektov pomoci ľuďom v núdzi v afrických krajinách.



Koledovanie sa uskutočňuje od 24. decembra a trvá do sviatku Zjavenia Pána - Troch kráľov, ktorý sa slávi 6. januára. Tradičnú kolednícku akciu Dobrá novina organizuje eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v spolupráci s katolíckymi farnosťami na celom Slovensku.