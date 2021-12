Koledovanie Dobrej noviny bude v kostoloch, online i popod okná

Bratislava 24. decembra (TASR) - Celoslovenská akcia Dobrá novina obohatí aj tohtoročné vianočné sviatky. Koledníci, ktorí sú očkovaní alebo ochorenie COVID-19 už prekonali, budú môcť vystúpiť počas svätých omší krátkym koledníckym programom po dohovore s kňazom počas samotnej bohoslužby alebo po nej. Rovnako sa program uskutoční aj online či sa zrealizuje popod okná. TASR o tom informoval Jozef Magda z eRko - Hnutia kresťanských spoločenstiev detí, ktoré kolednícku akciu organizuje.



Vianočné posolstvo a službu koledníkov vníma Dobrá novina v týchto časoch ešte urgentnejšie. Ľudia potrebujú podľa nej okrem akútnej zdravotnej starostlivosti počuť i slová nádeje. "To je hlavnou úlohou koledníkov Dobrej noviny – prinášať nádej a piesňami ohlasovať tajomstvo Vianoc, narodenie Božieho Syna. Zároveň vyprosujú a prajú navštíveným rodinám zdravie a šťastie," uviedol Magda. Do 22. decembra sa do koledníckej akcie prihlásilo 529 farností z celého Slovenska vrátane Slovenských katolíckych misií v Bruseli a Luxemburgu.



V uplynulom roku sa koledovanie v súvislosti s prijatými opatreniami uskutočnilo prevažne v online priestore. Uvoľnenie opatrení ponúka tento rok viacero možností pre koledníkov vo farnostiach. Koledníci, ktorí sú očkovaní alebo ochorenie COVID-19 už prekonali, budú môcť obohatiť sväté omše krátkym koledníckym programom. Kolednícke skupinky v maximálnom počte šesť osôb v režime OP budú môcť roznášať dobrú novinu aj popod okná. Zavinšujú a zaspievajú pod oknami domácností, zostávajú v exteriéri a nebudú vstupovať do samotných príbytkov.



Dobrá novina povzbudzuje koledníkov na roznášanie radostnej zvesti aj v online priestore prostredníctvom koledníckych videí či naživo počas online prenosov svätých omší a liturgií. Audionahrávky vinšov a piesní môžu koledníci ponúknuť do obecného či mestského rozhlasu. Koledníci potešia aj tých, ktorí nemajú prístup k sociálnym sieťam a internetu. Počas prechádzky po dedine či meste vhodia zapísaným rodinám do schránky Dobré noviny Dobrej noviny či leták.



Motto 27. ročníka Dobrej noviny nesie názov Poďme niečo dobré podniknúť.