Tesco kolegom a kolegyniam zvyšuje platy a prispeje na dôchodok

Aktuálna Správa Tesca v oblasti diverzity a inklúzie: https://corporate.tesco.sk/strategia-udrzatelnosti/kolegovia/sprava-v-oblasti-diverzity-a-inkluzie-2023

Bratislava 24. januára (OTS) - Tesco ako jeden z najlepších zamestnávateľov na Slovensku v obchode a službách* opäť zlepšuje podmienky pre kolegov a kolegyne. Od 1. marca tohto roka zvyšuje platy všetkým, ktorí pracujú v obchodoch aj v distribučných centrách, v priemere o 10 %. Zamestnanci zároveň získajú k veľkému balíku benefitov aj nový príspevok na dôchodok v III. pilieri. Celkovo reťazec do platov a benefitov pre zamestnancov v tomto roku investuje 22 miliónov eur.hovoríZároveň má v Tescu každý kolega a kolegyňa nárok na nadštandardné benefity v hodnote. K benefitom patria napríklad zamestnanecké zľavy na nákupy, vianočný bonus, Multisport karta, vitamínové balíčky či príspevky k rôznym výročiam. Medzi najobľúbenejšie benefity patrí zamestnanecká Clubcard karta, s ktorou vedia kolegovia a kolegyne Tesca ušetriť na nákupoch až 1 100 eur ročne. Tesco do benefitov tento rok investuje 11 miliónov eur.Tesco vlani v októbri predstavilo unikátne benefity s názvom Životná rovnováha na prvom mieste, ktoré prispievajú k duševnej, fyzickej a finančnej pohode kolegýň a kolegov. Súčasťou tzv. wellbeing balíčka sú napríklad konzultácie so psychológom, bezplatné pomôcky na intímnu hygienu žien, 25 dní dovolenky pre všetkých s možnosťou dokúpenia ďalších piatich dní voľna či opatrenia podporujúce rodiny a flexibilitu. Reťazec poskytne aj podporu všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí sa stali obeťami domáceho násilia. Jeho podporný program pomoci je unikátny na celom trhu zamestnávateľov.Výnimočnými Tesco benefitmi na trhu sú stáleči možnosti, ktoré sú na Slovensku jedinečné, obzvlášť v obchode. Tesco dorovnáva čistú mzdu matkám na materskej do výšky 100 %, poskytuje dvojtýždňovú platenú otcovskú dovolenku nad rámec zákona a po dlhodobej PN-ke umožňuje kolegom a kolegyniam postupný návrat do práce pri vyplácaní plnej mzdy.Zároveň poskytuje maximálnu pracovnú flexibilitu pri nastavovaní si pracovných zmien v obchode či umožňuje kolegom a kolegyniam, ktorým to pracovná náplň dovolí, na určitý čas zmeniť pracovný týždeň na štvordňový či prácu zo zahraničia.Kolegyne a kolegovia tiež dostávajú bezplatné vzdelávanie, pracovné voľno navyše pri rôznych životných udalostiach, balíček pri narodení dieťaťa, finančnú odmenu pri pracovnom výročí až do výšky 500 eur. Oceňujú tiež využívanie Dobrej linky pomoci na finančné, právne či psychologické poradenstvo, ovocné stredy, vianočné aj vitamínové balíčky a mnohé ďalšie výhody.Tesco benefity pripravuje na mieru kolegýň a kolegov podľa zamestnaneckých prieskumov. Aktivity reťazca kladne hodnotia externí odborníci aj široká verejnosť – v prestížnej nezávislej ankete Najzamestnávateľ patrí medzi najlepších už tretí rok. Tesco neustále potvrdzuje, že je skvelým miestom na prácu pre všetkých, váži si jedinečnosť všetkých kolegov a kolegýň a podporuje budovanie inkluzívnej kultúry a rozmanitosti. V roku 2021 ako prvá spoločnosť na Slovensku Tesco zverejnilo Správu o napĺňaní stratégie v oblasti diverzity a inklúzie a odvtedy každý rok transparentne informuje o svojom napredovaní v tomto smere.* Pozn.: Tesco získalo za rok 2022 druhé miesto v ocenení Najzamestnávateľ v obchode a službách na Slovensku.