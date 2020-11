Kolendíci prinesú Dobrú novinu aj tento rok

Prešov 14. novembra (TASR) – Vianočná kolednícka akcia Dobrá novina sa napriek obmedzeniam súvisiacim s pandémiou nového koronavírusu uskutoční aj tento rok. Vyplynulo to zo stretnutia vladyku Jána Babjaka SJ s predstaviteľmi Dobrej noviny. Informovala o tom členka komisie Dobrej noviny Beáta Baranová.



"Dobrá novina chce aj v týchto ťažkých časoch rozdávať radostnú zvesť a pomáhať ľuďom, ktorých súčasná situácia postihla viac," informoval vladyku riaditeľ Dobrej noviny Daniel Fiala s tým, že možnosť uskutočniť bezpečné koledovanie konzultovali a pripravovali s odborníkmi. Osoby zodpovedné za realizáciu akcie v jednotlivých prihlásených farnostiach budú podľa Baranovej ďalších slov o aktualizáciách na poli oficiálnych usmernení a pokynov pravidelne informovať.



Zmenou v 26. ročníku Dobrej noviny má byť jej začiatok. Kým v predchádzajúcich rokoch požehnal a na koledovanie vyslal koledníkov celej Prešovskej archieparchie arcibiskup, tento rok majú kolednícke skupinky požehnať kňazi v jednotlivých farnostiach. O možnosti prihlásiť sa do akcie budú farnosti informované prostredníctvom obežníka.



Dobrá novina, podujatie Hnutia kresťanských spoločenstiev detí (HKSD), sa každoročne realizuje v približne 1250 slovenských mestách a obciach a zapája sa do nej viac ako 25.000 detí a sprevádzajúcich osôb. Ako Baranová dodala, finančné prostriedky, ktoré pri koledovaní od 24. decembra do 6. januára vyzbierajú, slúžia na podporu projektov rozvojovej spolupráce v afrických krajinách.