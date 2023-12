Kolesárová: Zachovanie princípov demokracie nie je len vecou politikov

Bratislava 5. decembra (TASR) - Dôležitú úlohu pri zachovaní demokratických princípov zohráva aj spolupráca verejnej správy, zástupcov firemného sektora a občianskej spoločnosti. Poukázala na to výkonná riaditeľka Nadácie Pontis Martina Kolesárová v súvislosti s utorkovým podujatím Impact Summit v Bratislave. Zdôraznila, že ich zachovanie nie je len vecou vrcholových politikov a političiek.



Na podujatí vystúpila aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá nad ním prevzala záštitu. Ako upozornila, demokracia nikdy nefunguje na autopilota. "Vyžaduje si našu neustálu zapojenosť a angažovanosť a každodenná realita ma utvrdzuje, že takýchto ľudí je na Slovensku veľa. Po voľbách sa zmenila vláda, ale nie Slovensko," uviedla na sociálnej sieti.



Pozvanie na podujatie prijal aj poradca bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu Ben Rhodes. Venoval sa téme vzostupu autokratických lídrov. Vo svojom prejave sa snažil ľudí motivovať, aby sa zapájali do komunitného života a nerezignovali. "Stratégiou autokratov je, aby sme boli apatickí, aby sme si mysleli, že sa nič nedá zmeniť. My si však lídrov môžeme vyberať, nie sme bezmocní," zdôraznil.



Na Impact Summite, ktorý organizuje Nadácia Pontis, sa zúčastnilo približne 300 hostí z občianskej spoločnosti, médií, akademickej pôdy, verejného sektora aj firemného prostredia. Jeho cieľom bolo vytvoriť ľuďom z rôznych sfér priestor na diskusie o kľúčových spoločenských témach. Tými boli podľa Kolesárovej demokracie a sociálne inovácie.