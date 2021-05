Kolíková: Ak nezvolíme Lehotského v júni, môžu nastať viaceré scenáre

Bratislava 30. mája (TASR) - Ak ani v júni nedôjde k zvoleniu Tomáša Lehotského (Za ľudí) za podpredsedu Národnej rady (NR) SR, ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) nevylúčila viaceré scenáre. Ani to, že by nemuseli byť podporované zákony. V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike tiež uviedla, že si vie samú seba predstaviť ako líderku strany Za ľudí, považuje to ale za predčasné. Ako dobrého kandidáta označila aj Juraja Šeligu (Za ľudí). V momente od rozhodnutia o sneme až do jeho konania by mali svoje vízie o budúcnosti stany predložiť všetci prípadný kandidáti. Treba si podľa nej zadefinovať, ako chce strana ďalej fungovať.



V súvislosti s nezvolením Lehotského Kolíková nechcela spochybňovať koaličných partnerov. Treba podľa nej diskutovať aj na koaličnej rade. "Dohoda na podpredsedovi parlamentu, ktorá nie je naplnená v rámci tajného hlasovania v parlamente, vypovedá, že niekde je problém," myslí si. Poznamenala, že sa netreba tváriť, že všetko funguje, keď Lehotský zvolený nebol. Premiér Eduard Heger (OĽANO) má podľa Kolíkovej eminentný záujem na fungovaní koalície. Poznamenala ale, že chyba v systéme sa stala a treba sa v koalícii porozprávať, či majú všetci záujem na trvaní v nej. Na otázku, či Za ľudí vládu opustí, ak by Lehotského v júni nezvolili, odpovedala, že sú to veľmi silné slová. "Priebeh, ktorý môže nastať, je rôzny," povedala a ako príklad uviedla, že sa nebude hlasovať za zákony, kým zvolený nebude.



Kolíková hovorí, že v strane aktuálne majú určitú dynamiku. Vníma to ako šancu posunúť sa ďalej. Časť poslancov aj predsedníctva strany podľa jej slov chce, aby došlo k prehodnoteniu vedenia. To, či bude novou líderkou, považuje za predčasné. Od momentu rozhodnutia o sneme do jeho konania vidí priestor na diskusiu o ďalšom fungovaní strany aj o prípadnom novom lídrovi. Práve v tomto čase by sa mali podľa nej so svojou víziu ukázať prípadní záujemcovia o predsednícky post. "S nikým som sa nerozprávala o tom, kto všetko by mal kandidovať, ak k tomu dôjde," deklarovala.