Kolíková: Ak ÚS vo veci M. Mamojku nebude konať, zaujmem stanovisko

Bratislava 5. mája (TASR) – Ak bude ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) vidieť, že predseda Ústavného súdu (ÚS) SR Ivan Fiačan nekoná voči sudcovi ÚS Mojmírovi Mamojkovi, tak zaujme najneskôr v stredu (6. 5.) stanovisko. Kolíková to uviedla v utorok po menovaní sudcov v Prezidentskom paláci.



Ku konkrétnym otázkam súvisiacim s Mamojkom sa Kolíková špecificky nevyjadrila. Uviedla však, že každý sudca akéhokoľvek súdu musí mať kredit, že svoje poslanie vykonáva v súlade so zákonom a ústavou. „Ak takýto kredit stratí, tak je množstvo spôsobov, ako by mohol skončiť vo funkcii. Jeden zo spôsobov je vzdanie sa, jeden zo spôsobov je disciplinárne konanie a prípadne aj trestnoprávna zodpovednosť,“ informovala Kolíková.







Ako dodala, v prvom rade je to otázka na samotného Mamojku, ako sa s tým vyrovná, a taktiež na predsedu ÚS SR Fiačana.



Rozhodnutie v súvislosti s Mamojkom predseda ÚS Fiačan zatiaľ nevykonal. Cez hovorkyňu Martinu Ferencovú odkázal, že naďalej pokračuje v kontinuálnom, systematickom a dôslednom získavaní a vyhodnocovaní podkladov na svoje rozhodnutie vo veci možného disciplinárneho stíhania.



O Mamojkovi rozprával na súde v kauze vraždy Jána Kuciaka v januári aj bývalý siskár, exnovinár a svedok Peter Tóth. Tvrdil, že sa s ním stretol v lete 2018 a odovzdal mu obálku s podaním na Ústavný súd SR na podnet Mariana K. Vo februári informoval Denník N s odvolaním sa na policajné odpočúvanie, že si Mamojka písal s Marianom K. v júni 2018, dva týždne pred jeho zadržaním políciou. Podnikateľ si so sudcom dohadoval termín stretnutia. Podľa reakcie Mamojku k stretnutiu nedošlo a v komunikácii zrejme išlo len o "nejakú obchodno-právnu radu".



Najnovšie v pondelok (4. 5.) viaceré médiá na základe správ z Threemy Mariana K. informovali, že podnikateľ sa pripravoval na stretnutie s Mamojkom na deň 14. júna 2018. Sudca stretnutie s ním popiera. Mariana K. zadržala polícia 20. júna 2018.