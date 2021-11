Kolíková o povinnom očkovaní: Myslím si, že postupne nastal čas

Bratislava 29. novembra (TASR) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková si vie predstaviť debatu o povinnom plošnom očkovaní proti ochoreniu COVID-19 pre osoby nad 12 rokov. Prípadné zavedenie celoplošného očkovania by podľa nej bolo dobré upraviť samostatným zákonom. Uviedla to na pondelkovej tlačovej konferencii.



"Ja osobne sa prihováram za povinné očkovanie. Myslím si, že postupne nastal čas. Je úplne legitímne sa rozprávať nielen o skupinách profesií, ktoré sú dôležité pre chod štátu," povedala Kolíková. V prípade zavedenie plošného očkovania hovorí tiež o potrebe jednoduchého a zrozumiteľného odškodňovacieho procesu.



Pri zavedení povinného očkovania pre určitú vekovú skupinu by bolo podľa Kolíkovej nutné dôsledne zvážiť vekovú hranicu. Myslí si, že plošné očkovanie pre osoby nad 12 rokov by bolo v niečom právne jednoduchšie. Dodala, že ide o jej osobný názor a v strane SaS ešte o tejto otázke prebieha diskusia.