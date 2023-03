Kolíková: Chaotický prístup vlády pomáha spochybňovať darovanie migov

Bratislava 19. marca (TASR) – Strana SaS vníma darovanie stíhačiek MiG-29 ako akt solidarity Slovenska s krajinou, ktorá sa bráni voči agresorovi. V diskusnej relácii TA3 V politike na to upozornila poslankyňa parlamentu Mária Kolíková (SaS), ktorá však kritizuje spôsob, akým celú vec komunikuje poverená vláda. Nezaradená poslankyňa a podpredsedníčka neparlamentného Hlasu-SD Denisa Saková zopakovala, že vláda v poverení na takýto krok nemá kompetencie. Poslankyňa OĽANO Anna Andrejuvová naopak nepochybuje, že kabinet konal zákonne.



"Chaotický prístup vlády nahráva všetkým, ktorí chcú spochybniť darovanie migov," uviedla Kolíková. Upozornila na zmätočné vyjadrenia a komunikáciu vlády v celej téme. "Považujem za hrubú chybu zo strany vlády, že komunikovala celú túto otázku verejne predtým, ako mala premyslený postup," podotkla.



Saková zopakovala, že vláda o tejto otázke nemala kompetenciu rozhodnúť. "My v Hlase-SD sme presvedčení, že vláda porušila ústavu, pretože nemala mandát na to, aby o takejto zásadnej otázke, akou je darovanie stíhačiek na Ukrajinu, mohla rozhodnúť," doplnila. V tejto veci sa podľa nej mali prezidentka Zuzana Čaputová alebo vláda obrátiť na ústavný súd.



Andrejuvová tvrdí, že vláda pri rozhodovaní o darovaní stíhačiek postupovala zákonne, upozornila, že boli vyriešené i počiatočné výhrady hnutia. "Zdôrazňovali sme, aby všetka humanitárna či vojenská pomoc bola v súlade s právnym poriadkom SR," povedala.



Poslankyne diskutovali aj o prezidentských voľbách, ktoré sa majú konať na jar 2024. Andrejuvová nepovedala, či OĽANO postaví vlastného kandidáta. Saková dúfa, že Hlas-SD bude mať kandidáta, no rokovať o tom podľa nej budú až po septembrových parlamentných voľbách. Kolíková by podporila Čaputovú v prípade jej opätovnej kandidatúry.



Názory poslankýň sa líšia aj pri zákaze nedeľného predaja. Andrejuvová zopakovala, že zatvorenie obchodov v nedeľu je správne a normálne v celej Európe. Kolíková si myslí, že v čase inflácie a zdražovania ide o hazard s krajinou. So zámerom nesúhlasí ani Saková. "Máme k tomuto hlasovaniu voľnú ruku, za mňa osobne poviem, že si neviem predstaviť, že by sme takýmto zákazom prišli ako Slovensko o 1700 pracovných miest," dodala.



Dotkli sa aj návrhu zavedenia odmeny 500 eur za účasť v tohtoročných parlamentných voľbách. Andrejuvová so zámerom súhlasí. Tvrdí, že v programovom vyhlásení vlády bolo zavedenie určitého typu motivácie pre ľudí, ktorí sa zúčastnia volieb. Kolíková návrh označila za volebnú korupciu. So zámerom zavedenia odmeny nesúhlasí ani Saková. "Vnímame tieto ťahy Igora Matoviča ako volebnú, respektíve predvolebnú korupciu," skonštatovala.



V súvislosti s dianím v parlamente a neschvaľovaním návrhov zákonov, dôležitých pre implementáciu a čerpanie prostriedkov z plánu obnovy, Kolíková zdôraznila, že takýmto legislatívnym návrhom by malo predchádzať podrobné vysvetlenie predkladateľov a zabezpečenie podpory pre návrh. "Je však neospravedlniteľné, ak niekto nehlasoval, respektíve nezúčastnil sa hlasovania s tým, že nevedel o dôležitosti tohto zákona," uviedla. Mierila na niektorých poslancov OĽANO a Sme rodina.



Saková sa pýtala, čo proti hrozbe straty prostriedkov z plánu obnovy robí poverený premiér Eduard Heger. "Prečo reformy a legislatívu, o ktorých vyhlasuje, aké sú dôležité, nevysvetľuje a nepresadzuje v koalícii? O to viac, keď ich prijatím odôvodňoval posun predčasných volieb na september," upozornila.



Pri novele školského zákona, ktorej neprijatie takisto môže znamenať ďalšie ohrozenie čerpania európskych zdrojov, Andrejuvová uviedla, že z klubu OĽANO nemá avizované vecné výhrady.



V prípade opatrení, ktoré štát podniká v rámci pomoci pri zdražovaní, si poslankyňa OĽANO myslí, že vláda robí všetko, čo môže v rámci finančných možností. Saková naopak mieni, že opatrenia sú neadekvátne a nedostatočné najmä v prípade pomoci seniorom či rodičom samoživiteľom. Kolíková upozornila, že štát by mal pamätať na nevyhnutnú pomoc podnikateľskému sektoru.