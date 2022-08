Kolíková žiada GP zverejniť analýzu nepodania žaloby o rozpustení ĽSNS

Bratislava 8. augusta (TASR) - Bolo by dobré, aby Generálna prokuratúra (GP) SR zverejnila celkovú analýzu, na základe ktorej dospela k dôvodom nepodania žaloby na rozpustenie politickej strany ĽSNS. Uviedla to na sociálnej sieti ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (SaS).



"Aby sme lepšie porozumeli, prečo sa tak generálny prokurátor rozhodol. Zovšeobecnenie, publikované generálnou prokuratúrou, bez toho, aby sme poznali celú analýzu, je z tohto pohľadu nezrozumiteľné," uviedla Kolíková. Rovnako, ako sú v ňom popísané dôvody, prečo nepodať žalobu, si vie šéfka rezortu spravodlivosti predstaviť aj dôvody, prečo danú žalobu podať.



"Preto je osobitne kľúčové, aby analýza zo strany generálnej prokuratúry bola riadne zverejnená a mohla byť k nej aj príslušná diskusia," dodala Kolíková.



Generálny prokurátor Maroš Žilinka v piatok 5. augusta informoval, že nepodá návrh na rozpustenie ĽSNS. GP SR uviedla, že politická strana ĽSNS nemá reálny potenciál a príležitosť zrealizovať politické zmeny ohrozujúce demokraciu, a teda nehrozí bezprostrednosť rizika pre demokraciu. Vyplýva to zo stanoviska GP SR k dôvodom nepodania žaloby na rozpustenie tejto politickej strany. GP SR konštatuje, že boli zohľadnené aj také kritériá, ako veľkosť strany, rozkol v strane, koaličný potenciál, počet poslancov v Národnej rade SR, ale aj takzvaný výtlak.