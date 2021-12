Kolíková by už rada počula rozsudok v kauze únosu M. Kováča mladšieho

Bratislava 16. decembra (TASR) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková dúfa, že bude počuť v kauze únosu Michala Kováča mladšieho v krátkom čase rozsudok. Uviedla to v reakcii na štvrtkové rozhodnutie Súdneho dvora EÚ.



"Chcem veriť tomu, že potom, čo zrušenie pochybných amnestií odobril Ústavný súd a teraz už aj Súdny dvor EÚ, tak konečne prebehne riadne súdne konanie k veci samej a súd sa vyjadrí k trestnoprávnej zodpovednosti obžalovaných osôb," vyhlásila ministerka.



Kauza je podľa jej slov škvrnou na Slovensku, "obrovskou bolesťou pre blízkych, že dodnes Slovenská republika nebola schopná vyšetriť tento prípad, dokonca aj so súdnym konaním, tak dúfam, že v krátkom čase budeme počuť rozsudok v tejto veci".



Súdny dvor EÚ vo štvrtok rozhodol, že zásada "ne bis in idem" (nikoho nemožno potrestať za ten istý skutok dvakrát) nebráni vydaniu európskeho zatykača voči osobám obžalovaným z únosu syna bývalého slovenského prezidenta Michala Kováča. Na Súdny dvor EÚ sa v tejto súvislosti obrátil Okresný súd Bratislava III.