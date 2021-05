Kolíková: Členstvo v EÚ dáva Slovensku množstvo príležitostí

Bratislava 1. mája (TASR) - Vstup do Európskej únie (EÚ) dal Slovensku množstvo príležitostí. V súvislosti so 17. výročím tohto kroku to na sociálnej sieti uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).



Krajina sa tak podľa jej slov stala členom silného spoločenstva, založeného na spoločných hodnotách, princípoch demokracie a právneho štátu, dodržiavania ľudských práv a základných slobôd.



Šéfka rezortu spravodlivosti považuje za dôležité pripomínať si, že možnosti, ktoré Slovensko členstvom v EÚ získalo, sú silnejšie ako kompetencie, o ktoré sa delí.