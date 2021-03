Kolíková: Dovoz vakcíny Sputnik V nebol dobrý nápad

Bratislava 2. februára (TASR) - Dovoz ruskej vakcíny Sputnik V nepovažuje ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) za dobrý nápad. Pripomenula, že ide o neregistrovanú vakcínu, a svojim blízkym by ju neodporúčala.



Rovnako sa jej nepozdával spôsob, akým bola vakcína do krajiny dovezená, a čo to sprevádzalo. "Je to rozhodnutie lekára, ktorý sa vakcínu rozhodne podať, a potom je to rozhodnutie samotnej osoby, že je ochotná takú vakcínu mať. To je spojené s riadnym poučením, keďže ide o experimentálnu vakcínu. Osobne si myslím, že nebol dobrý nápad vôbec uvažovať o Sputniku," uviedla Kolíková.



Slovensko nakúpi dva milióny kusov ruskej vakcíny Sputnik V. Premiér Igor Matovič (OĽANO) o tom informoval v pondelok (1. 3.) z košického letiska, kde priviezli prvú dodávku. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) potvrdil, že očkovanie vakcínou bude dobrovoľné a bez obmedzenia veku. Začať by sa mohlo najskôr o dva týždne.