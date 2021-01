Kolíková i šéf ZVJS tvrdia, že výboru podrobne zodpovedali otázky

Pre prípad úmrtia Lučanského zasadol brannobezpečnostný výbor PREČÍTAJTE SI AJ:

Bratislava 7. januára (TASR) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) i odchádzajúci šéf Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Milan Ivan deklarujú, že poslancom na štvrtkovom parlamentnom brannobezpečnostnom výbore podrobne zodpovedali všetky otázky týkajúce sa zranenia a úmrtia bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského. Ministerka dodala, že hoci prebieha trestné konanie, informácie verejnosti musí poskytovať. Kolíkovú i poslancov na výbore zaskočilo, že právny zástupca rodiny Lučanského Miroslav Radačovský predložil údajnú korešpondenciu medzi Lučanským a jeho rodinou. Zasadnutie výboru trvalo vyše šesť hodín.," povedala novinárom ministerka.Na výbore tiež diskutovali o tom, v akej miere je na mieste informovať verejnosť i poslancov o udalostiach. Generálny prokurátor Maroš Žilinka mal podľa poslanca Mariána Saloňa (Smer-SD) na výbore skonštatovať, že zverejnenie viacerých dokumentov rezortom spravodlivosti nebolo veľmi šťastné, pretože prebieha trestné konanie.," reagovala Kolíková.Povedala tiež, že na štvrtkovom doobedňajšom stretnutí s Radačovským jej nespomínal nič o korešpondencii, preto ju to prekvapilo. Predseda výboru Juraj Krúpa (OĽANO) novinárom ozrejmil, že Radačovský na výbore prečítal z kópie údajného listu asi jednu - dve vety. Dokument poslanci nevideli, pričom Radačovský odmietol povedať, ako sa k nemu korešpondencia dostala. "," povedal šéf prešovskej väznice Norbert Kundrák na margo toho, či sa našiel list na rozlúčku. Doplnil, že Lučanský mal posielať dokument svojej manželke aj ona jemu, no celú korešpondenciu v takomto prípade posudzujú orgány činné v trestnom konaní. Odpoveď vyšetrovateľa bola podľa neho doručená do prešovskej väznice 31. decembra.Poslancom Kolíková nezverejnila kamerové zábery ani ich prepis, ako ani dokumenty súvisiace s otváraním ciel. Vzhľadom na to, že nebol udelený súhlas na sprístupnenie zdravotnej dokumentácie, nie je možné do nej nahliadať. Poslanci, ktorí sú súčasťou vyšetrovacej komisie, však môžu podľa ministerky komunikovať o udalostiach s ošetrujúcimi lekármi.Ministerka tiež potvrdila, že medzi zranením Lučanského a jeho hospitalizáciou sa s ním stretli dvaja advokáti. Je preto presvedčená, že ak by mali pochybnosti o okolnostiach zranenia, poslali by sťažnosť na vedenie ústavu či samotnej ministerke.Poslankyňa Denisa Saková (nezaradená) novinárom uviedla, že zatiaľ nemá ucelený obraz o udalostiach, chce si počkať na výsledky vyšetrovania.