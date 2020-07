Kolíková: Je dôležité sfunkčniť úrad na ochranu oznamovateľov korupcie

Bratislava 29. júla (TASR) - Sfunkčnenie úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti považuje za dôležité aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Očakáva aj rozšírenie jeho činnosti. Pre TASR to uviedol hovorca Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Peter Bubla. Vládne hnutie OĽANO vníma opodstatnenie úradu. Člen mediálneho tímu OĽANO Martin Kalužák pre TASR dodal, že o ďalšom postupe budú informovať po rokovaní partnerov.



"Pani ministerka spravodlivosti považuje sfunkčnenie úradu za dôležité a zároveň očakáva, že jeho činnosť bude rozšírená aj o agendu nového úradu na kontrolu majetkových priznaní verejných funkcionárov," uviedol Bubla.



Pre OĽANO je podľa slov Kalužáka boj proti korupcii na prvom mieste. "Treba tiež pripomenúť, že táto vláda nemá žiadnu korupčnú kauzu a bude v tomto trende pokračovať," tvrdí s tým, že úrad, samozrejme, má svoje opodstatnenie. Uviedol, že zatiaľ nie je známy termín, kedy by mala o tejto otázke rokovať Koaličná rada. Vysvetlil, že až po nej bude známy ďalší postup.



Na dôležitosti a potrebe sfunkčnenia úradu sa zhodli aj koaličné strany Za ľudí, SaS a hnutie Sme rodina. Pripomenuli, že je to aj súčasťou programového vyhlásenia vlády. Opozičný nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Matúš Šutaj Eštok spochybňuje sľuby koalície a neprekvapuje ho, že ani v tomto zatiaľ nepredstavila výsledky.



Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti stále nemá svojho predsedu. Dvoch už vybraných kandidátov musí schváliť vláda a posunúť do parlamentu. Vláda zatiaľ túto otázku neriešila, odvoláva sa na koronakrízu a svoje protikorupčné nastavenie. Úrad vlády poznamenal, že ochrana oznamovateľov korupcie bola potrebná predovšetkým v čase predchádzajúcich vlád. Na otázku, kedy bude posudzovať vybraných kandidátov, úrad vlády priamo neodpovedal.



Vládu na sfunkčnenie úradu vyzvala aj nadácia Zastavme korupciu ešte v apríli.