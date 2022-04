Kolíková: Je legitímne rozprávať sa o navrhovaní rozpustenia strany

Bratislava 6. apríla (TASR) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková považuje za legitímne rozprávať sa o tom, kto môže podať návrh na rozpustenie politickej strany. V súčasnosti môže takýto návrh podávať generálny prokurátor. Podľa Kolíkovej je na mieste otázka, či ide o primeraný počet. Takisto treba mať podľa nej účinné mechanizmy na zabránenie fungovania strán, ktoré popierajú základné princípy právneho štátu.



Ministerka po rokovaní vlády tiež uviedla, že je na mieste inšpirovať sa okolitými štátmi pri téme rozpustenia strán, napríklad prípadmi, keď sa strana nerozpustí, ale obmedzí sa jej finančná podpora. Na zasadnutí vlády ani v rámci koalície sa podľa nej na tieto témy nerozprávali, ide podľa nej o politickú tému, no považuje ju za aktuálnu.



V súvislosti s otázkou, či by sa nemala zrušiť možnosť pre odsúdeného poslanca opätovne kandidovať vo voľbách Kolíková poznamenala, že k takémuto kroku treba mať právnu úpravu. "Ak sa na tom dohodneme, môžeme takú právnu úpravu presadiť," povedala novinárom.



Kolíková zatiaľ neeviduje podnet, na základe ktorého by podala mimoriadne dovolanie v súvislosti s utorkovým (5. 4.) rozsudkom pre šéfa ĽSNS Mariana Kotlebu. "Ja môžem konať v rámci tohto mimoriadneho opravného prostriedku na základe podnetu, takže aj s ohľadom na to, že takéto oprávnenie mám, som sa k tomu zatiaľ verejne nevyjadrovala. Je dôležité postihovať všetky nenávistné prejavy a som rada, že máme takúto právnu úpravu v Trestnom zákone a treba ju dôsledne využívať," dodala.



Najvyšší súd SR v utorok odsúdil Kotlebu pre šeky v hodnote 1488 eur na podmienečný šesťmesačný trest odňatia slobody s jedenapolročnou skúšobnou dobou.