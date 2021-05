Kolíková: Je možné, že núdzový stav sa zruší skôr, ako príde do NR SR

Bratislava 2. mája (TASR) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) pripúšťa možnosť, že vláda zruší vyhlásený núdzový stav ešte predtým, ako sa návrh na jeho predĺženie dostane do Národnej rady (NR) SR. Povedala to v nedeľnej relácii Na telo v televízii Markíza.



Núdzový stav sa podľa ministerky každý týždeň prehodnocuje. Aktuálny vývoj pandemickej situácie na Slovensku vníma Kolíková priaznivo, preto sa domnieva, že vláda rozhodne o zrušení núdzového stavu a návrhom na jeho predĺženie sa tak parlament už nebude musieť zaoberať. Nezaradený poslanec NR SR a podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Richard Raši tvrdí, že núdzový stav vyvoláva zbytočné napätie v spoločnosti. Koalícia podľa jeho slov už mala mať pripravený špeciálny pandemický zákon, ktorý by jasne definoval, čo treba robiť.



"Protipandemické opatrenia musíme uvoľňovať postupne, preto sme potrebovali mať ešte také opatrenia, ktoré vyplývajú z núdzového stavu a ktorými sa môžu napríklad riadiť nemocnice," reagovala ministerka. Avizuje, že v máji by už mohol byť na stole pandemický zákon i právna úprava k hospodárskej mobilizácii, ktorá by riešila fungovanie nemocníc.



V prípade očkovania ľudí proti ochoreniu COVID-19 navrhuje Hlas-SD, aby bola vakcinácia dobrovoľná a zároveň, aby si ľudia mohli medzi vakcínami vybrať, akou sa chcú dať zaočkovať. "Dosiahla by sa tak najvyššia miera zaočkovanosti," skonštatoval Raši. Dobrovoľnosť považuje Kolíková za kľúčový princíp. Na Slovensku, ako tvrdí, však nie je momentálne také množstvo vakcín, aby si z nich mohli ľudia vyberať.



Otázku použitia ruskej vakcíny Sputnik V musí podľa nej vyriešiť minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). Raši poukázal na skupinu Slovákov, ktorá sa chce dať zaočkovať proti COVID-19 len touto vakcínou. "Treba im tú možnosť dať s upozornením na riziká, ak nebude registrovaná," dodal.



Pri zmluve s ruskou stranou na nákup Sputnika V nebol podľa Kolíkovej realizovaný postup, ktorý je dôležitý pre uzatváranie zmlúv. Ministerke chýbal napríklad právny audit. Nemyslí si, že priestor v kontrakte je vyvážený. Ako však tvrdí, otázkou je, kto bol v akom časovom strese. Raši považuje túto zmluvu za obrovský škandál. Kontrakt vníma ako neštandardný. "Sú v ňom podmienky nevýhodné pre Slovensko," poznamenal. Otázne podľa neho je, či podpisom zmluvy zo strany exministra zdravotníctva Mareka Krajčího (OĽANO) nedošlo k zneužitiu právomoci. Kolíková reagovala, že každý verejný činiteľ pri podpise zmluvy je zodpovedný.



Ministerka v relácii zároveň odmietla opozičné obvinenia v súvislosti s jej podnikaním a s rodinnými firmami. Raši pripustil, že ak nebudú podozrenia vysvetlené, na mimoriadnej schôdzi parlamentu sa pridajú k Smeru-SD a vyslovia Kolíkovej nedôveru.