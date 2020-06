Kolíková: Je prekvapivé, že štatutár pre rezervy si robí doma rezervy

Bratislava 17. júna (TASR) – Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) považuje za prekvapivé, že štatutár pre rezervy si robí doma rezervy v takomto rozsahu. Reagovala tak na informáciu, že polícia zaistila v bezpečnostnej schránke bývalého predsedu Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Kajetána K. zlaté tehly.



"Určite aj členovia vlády majú dôvodné podozrenia a aj ja ako ministerka spravodlivosti, že to nadobudnutie majetku nemuselo súvisieť s legálnym príjmom z trestnej činnosti. Potenciálne je tu podozrenie, že je to výnos z trestnej činnosti," komentovala šéfka rezortu justície. Za zákrok pochválila orgány činné v trestnom konaní.



Ako poznamenal minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO), to, že mal Kajetán K. doma zlaté tehly, považuje za nehorázne. "Neprekvapilo ma to. Našli to a beriem to ako fakt," uviedol šéf rezortu vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) vysvetľoval, ako môže súkromná osoba zužitkovať zlaté tehličky. Podľa neho ako investičná úvaha nie sú zlé. "Keď to človek financuje z peňazí, ktoré následne nevie vysvetliť, možno patrí tam, kde sa aktuálne Kajetán K. nachádza," podotkol.



Premiér Igor Matovič (OĽaNO) v tejto súvislosti podotkol, že Kajetán K. sa stal symbolom sociálneho cítenia Roberta Fica a Petra Pellegriniho. "Myslím si, že to krásne zvizualizoval," uviedol predseda vlády.



Národná kriminálna agentúra vykonala zaisťovacie úkony, počas ktorých z bezpečnostnej schránky Kajetána K. zaistila 20 kusov zlatých tehiel s hmotnosťou 250 gramov.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) obvinil v apríli Kajetána K. z prijímania úplatku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Stíhaný je väzobne.