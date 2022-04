Kolíková: Koalícia speje k dohode na podobe súdnej mapy

Bratislava 20. apríla (TASR) - Koalícia speje k dohode na podobe súdnej mapy. V krátkom čase k nej predstaví pozmeňovací návrh poslancov. Po rokovaní vlády to uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková.



"Celá reforma je boj o to, kde bude pracovisko, kde sídlo. Reforma je založená na tom, že sa musia zväčšovať obvody. Bez toho sa nedá docieliť špecializácia sudcov pre hlavné agendy," povedala Kolíková. Skonštatovala, že kľúčom je, aby boli rýchle súdne konania s kvalitným výsledkom a v primeranom čase. "Bez zmien, s ktorými ráta reforma, sa to nedá," podotkla.



Súdna mapa rieši trestnú, civilnú, obchodnú a rodinnú agendu a v rámci toho zorganizovanie súdov v Košiciach a Bratislave. Dohoda na mestských súdoch podľa Kolíkovej je. Koalícia sa dohodla aj na ich detailoch, ktoré budú súčasťou pozmeňujúceho návrhu.



Okresné súdy prešli celým legislatívnym konaním, ráta sa s vytvorením 30 obvodov. "O tom sa v nejakej miere rozprávame. Sú tam nejaké odchýlky, ale nie je to nič zásadné," poznamenala Kolíková.



Najväčšia diskusia je podľa ministerky pri téme krajských súdov. Kolíková podľa vlastných slov priniesla nový návrh, ktorý by mal vyriešiť všetky otázky. "Kým nebudem mať istotu, že je na tom dohoda s ostatnými koaličnými partnermi, nebudem o tom informovať," povedala s tým, že na konci dňa by mohli byť spokojní.



Koalícia opäť odložila schvaľovanie súdnej mapy, rokovať sa o nej má na najbližšej schôdzi. Podľa vyjadrení koaličných predstaviteľov je potrebné dorokovať niektoré detaily súvisiace najmä so sídlami krajských súdov.