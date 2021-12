Kolíková: Končiaci sa rok bol náročný, pokračovanie koalície má zmysel

Bratislava 30. decembra (TASR) - Končiaci sa rok 2021 bol veľmi ťažký. Dôležité je však spojiť sily a urobiť maximum, aby vláda dokázala spoločnosť previesť cez toto ťažké obdobie. Pre TASR to uviedla pri hodnotení roka ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Pripomenula, že rok 2021 začal koaličnou krízou a následne vytvorením nového základu pre pokračovanie súčasnej koalície.



"Potom sme mali vnútrostranícky problém v rámci strany Za ľudí, čo vyvrcholilo tým, že som zo strany odišla aj s ďalšími predstaviteľmi. To určite vo veľkej miere zanechalo aj nejaké stopy na vzájomných vzťahoch v rámci koalície," skonštatovala Kolíková.



Veľkú skúšku pre koaličných partnerov predstavovalo aj zvládnutie pandémie. Napriek všetkému však ministerka verí, že spoločné pokračovanie má zmysel.



"Som presvedčená, že táto koalícia má spoločné hodnoty a tie sú pretavené do programového vyhlásenia vlády. Myslím si, že musíme všetci urobiť maximum, aby sme dokázali čo najviac ľuďom splniť sľúbené a popri tom, aby sme čo najlepšie previedli spoločnosť cez toto ťažké obdobie," dodala Kolíková.