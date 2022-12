Kolíková kritizuje Karasa za personálne zmeny na čele ZVJS

Bratislava 27. decembra (TASR) - Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) kritizuje personálne zmeny, ktoré urobil dočasne poverený šéf rezortu spravodlivosti Viliam Karas. Okrem iného zrušenie dočasného poverenia šéfovať vznikajúcemu Správnemu súdu v Bratislave Eve Behranovej či zmenu na poste generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS).



"Sú to pre mňa nepochopiteľné kroky. Za nedôstojný považujem tiež spôsob," vyhlásila Kolíková pre TASR. Karas poveril v novembri riadením ZVJS Michala Sedliaka. Dovtedy šéfoval zboru Róbert Mudronček.



Karas to vysvetľoval záujmom o zefektívnenie projektového riadenia potrebného na pokračovanie v nevyhnutnej modernizácii a humanizácii väzenstva.



Kolíková tiež vyjadrila obavy nad spôsobom kreovania zmien v trestných kódexoch. Poukázala pritom na nízku legitimitu súčasnej dočasne poverenej vlády. "Ja si myslím, že by to mal minister veľmi dobre zvážiť a asi zatiahnuť aj ručnú brzdu a teraz radšej žiadne zmeny ani nerobiť," zdôraznila.