Kolíková kritizuje novelu o spôsobe rozhodovania o zložení Súdnej rady

Bratislava 20. februára (TASR) - Novela zákona o sudcoch a prísediacich z dielne rezortu spravodlivosti, predložená do medzirezortného pripomienkového konania, zásadne mení obsadenie disciplinárnych senátov súdov, ktoré rozhodujú o tom, či sudca pochybil, alebo nie. O ich výbere má po novom rozhodovať Súdna rada SR. Poslankyňa Národnej rady (NR) SR Mária Kolíková (SaS) na to poukázala na štvrtkovej tlačovej besede, ktorá túto navrhovanú zmenu označila za nebezpečnú, pretože Súdna rada bude môcť podľa nej rozhodovať o tom, ktorí sudcovia sú pre ňu pohodlní a nepohodlní.



"Bohužiaľ, Súdna rada ukazuje dnes, dá sa povedať na dennom pláne pomaly každého svojho zasadnutia, že jednoducho sú sudcovia a budúci sudcovia, ktorí môžu byť nepohodlní," konštatovala Kolíková.



Ako ďalej zhodnotila, ľudia, ktorí dnes rozhodujú ako sudcovia o tom, či sudca pochybil, sú profesionáli - sudcovia Najvyššieho správneho súdu (NSS). Tí sa tam podľa jej slov dostali riadnym výberovým konaním, ktoré obnáša všetko, čím musí sudca prejsť, aby sa dostal na NSS.



Kritiku vyjadrila aj tomu, že by sa opätovne malo zaviesť odmeňovanie sudcov zo strany predsedov súdov, čo podľa nej možno na základe medzinárodných odporúčaní považovať za vnútorný nástroj korupcie.



V súvislosti s aktuálnou politickou situáciou označil predseda SaS a poslanec NR SR Branislav Gröhling nové pomery v koalícii za dohadovanie "nových flekov". "Je to nočná mora občanov Slovenska. Nepočúvame nič o tom, ako by chceli pomôcť ľudom, zvýšiť životnú úroveň či naštartovať ekonomiku. Krehká väčšina, ktorú majú, pretože nebudú vedieť prijímať zákony, nebudú vedieť otvoriť schôdze, bude čisto iba nejaké vyjednávanie a do budúcna to bude iba nestabilita pre všetkých občanov," sumarizoval Gröhling.