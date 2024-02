Kolíková kritizuje radikálne zmeny,Susko hovorí o plnení sľubu voličom

Bratislava 3. februára (TASR) - Predložená novela Trestného zákona vychádza zo sľubu z programového vyhlásenia vlády, že zmení trestnú politiku štátu. V relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD). Poslankyňa parlamentu a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) považuje novelu za radikálnu. Zásadne podľa nej mení všetko, čo súvisí s ukladaním trestov. Dodala, že nespočetné množstvo skutkov, ktoré sú dnes trestné, už nebudú stíhané.



Susko priblížil, že pozmeňujúci návrh poslanca Tibora Gašpara (Smer-SD) k novele vychádza z pripomienok Európskej komisie, generálneho prokurátora Maroša Žilinku i z výhrad, ktoré odzneli v parlamentnej rozprave, napríklad od právneho experta KDH a exministra spravodlivosti Viliama Karasa. Minister dodal, že v návrhu posunuli hranice škody. Myslí si, že bolo potrebné zvýšiť minimálnu výšku škody, odkedy je skutok majetkovej povahy trestný čin. Zmeny sa odvíjajú od výšky minimálnej a priemernej mzdy.



Kolíková kritizuje, že Gašparov návrh je nezrozumiteľný aj pre ľudí, ktorý sa celý život venujú trestnému právu. Pripomenula, že vláda od svojho nástupu prišla s novelou expresne rýchlo a okamžite chcela zaviesť zmeny. Iné vysvetlenie ako pomoc "svojim ľuďom" podľa nej neexistuje. Radikálne zníženie trestných sadzieb a zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podľa nej koalícia pred voľbami nesľubovala. Označila to za rezignáciu na spravodlivosť.



Susko reagoval, že filozofia trestnej politiky štátu koalície sa líši od predstáv opozície. Tvrdí, že opozícia má "krvavé oči" a najradšej by videla všetkých "zavretých v base". "Zníženie hornej hranice trestných sadzieb bude demotivovať páchateľov, aby sa priznali k niečomu, čo nespáchali," povedal. Kolíková reagovala, že sa určite nikto nebude priznávať k niečomu, čo nespáchal. "Nemáme krvavé oči, rok sme pracovali na novej trestnej politike," dodala. Pripomenula mu, že predchádzajúce vlády pracovali, aby citlivo nastavili hranice.



Minister tvrdí, že opozícia sa bojí toho, že by mal súd možnosť preskúmať uzatvorené dohody o vine a treste. Dodal, že jeden z dôvodov, prečo chcú reorganizovať organizačnú štruktúru Generálnej prokuratúry SR a zrušiť ÚŠP, je ten, že za posledné tri roky bol masívne zneužívaný inštitút o dohode o vine a treste. Kolíková to odmietla.