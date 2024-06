Kolíková: Lex atentát prináša doživotnú rentu pre Fica miesto opatrení

Bratislava 27. júna (TASR) - Lex atentát prináša namiesto bezpečnostných opatrení doživotnú rentu pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD). Na tlačovej konferencii to uviedla poslankyňa Národnej rady (NR) SR Mária Kolíková (SaS).



Kolíková zdôraznila, že Fico je jediný predseda vlády, ktorému na základe schváleného zákona prináleží doživotná renta. Ak mu chce Smer-SD zabezpečiť doživotnú rentu, má na to podľa nej dosť prostriedkov, keďže niekoľkokrát vyhral voľby a za výsledok parlamentných volieb dostávajú strany príspevok od štátu.



Pripomenula tiež, že zákon prináša vážny zásah do politických práv, napríklad do zhromažďovacieho práva. Kritizuje, že sa vopred zakážu zhromaždenia pred bydliskom politikov bez toho, aby bola situácia najskôr vyhodnotená. Kritizuje aj obmedzenie dvoch zhromaždení, ktoré sa budú konať naraz. "Bude možne zakázať zhromaždenia len preto, lebo sú tu dve zhromaždenia, ktoré chcú poukázať na tému, o ktorej sa verejne diskutuje," povedala s tým, že sa vopred dáva obciam možnosť, aby takéto zhromaždenia zakázali.



Koalícia podľa Kolíkovej valcuje všetko. Pripomenula, že chce odvolať z funkcie predsedu Výboru NR SR pre pre verejnú správu a regionálny rozvoj Michala Šipoša (Slovensko, Za ľudí, KÚ) a aj ju ako predsedníčku Osobitného výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS). "Dôvody, ktoré si na to vymyslela koalícia, sú absurdné, je to škandalózne," skonštatovala.