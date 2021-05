Kolíková má podporu Valáška a Klusa, Kéry jej vysloví nedôveru

Bratislava 9. mája (TASR) – Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) má podporu nezaradeného poslanca parlamentu Tomáša Valáška a aj štátneho tajomníka rezortu zahraničia Martina Klusa. Naopak, poslanec za Smer-SD a šéf zahraničného výboru Národnej rady (NR) SR Marián Kéry jej vysloví nedôveru. Vyplýva to z ich vyhlásení v nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike.



„Budem hlasovať proti návrhu na odvolanie,“ povedal Valášek. Tvrdí, že ide aj o pomstu ministra financií a šéfa OĽANO Igora Matoviča za to, že ministerka požiadala o jeho odstúpenie z pozície predsedu vlády. „Eduard Heger má šancu ukázať, že je sám sebe pánom. Cítim a vnímam tlaky z časti OĽANO a možno z časti Za ľudí,“ uviedol s tým, že takto rozdelená koalícia nemôže dlhodobo fungovať.



Kéry tvrdí, že sa Valášek pozerá na kroky ministerky politickou optikou. „Prešľapy pani ministerky Kolíkovej sú flagrantné,“ zdôraznil s tým, že rodinná firma Kolíkovej „ukradla ľuďom, ktorým spravuje byty v Moste pri Bratislave, 16.000 eur“. Poukázal aj na zákazky firmy jej brata s RTVS.



Klus vníma, že je v koalícii napätie. „Odvolanie ministerky by mohlo znamenať koniec vlády ako takej,“ upozorňuje. Nevie si predstaviť, že by koaliční poslanci vyjadrili nedôveru vlastnej, koaličnej ministerke. Ubezpečil, že poslanecký klub SaS bude hlasovať za jej zotrvanie vo funkcii. NR SR má o vyslovení nedôvery ministerke na návrh opozičného Smeru-SD rokovať v pondelok (10. 5.).