Kolíková má v novele Trestného zákona výhrady k nízkym trestným

Bratislava 7. februára (TASR) - Poslankyňa Národnej rady (NR) SR a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) má k predstavenej novele Trestného zákona výhrady týkajúce sa nízkych trestných sadzieb pri majetkových trestných činoch. Mrzí ju aj to, že z trestného činu znásilnenia vypadla časť hovoriaca o potrebe súhlasu tých, ktorí sú súčasťou sexuálneho aktu.



"Tak ako posunul (minister spravodlivosti Viliam Karas, poznámka TASR) ešte nižšie trestné sadzby pri majetkových trestných činoch, už zašiel za hranicu, na ktorú ešte Slovensko nie je zrelé. Myslím si, že demokracia a právny štát na Slovensku je zatiaľ ešte krehká a tu by som bola určite prísnejšia pri trestných sadzbách," komentovala Kolíková.



V oblasti doplnenia definície znásilnenia o súhlas by sa podľa poslankyne Slovensko malo dostať k európskemu štandardu.



Zároveň ocenila, že minister spravodlivosti si osvojil základ novely Trestného zákona, ktorú ako ministerka dávala do legislatívneho procesu.



Predloženie takejto veľkej novely Trestného zákona do parlamentu považuje v aktuálnom čase Kolíková za veľké riziko. "Minister spravodlivosti by mal jasne povedať, kde je jeho červená čiara, mal by sa starať o takúto novelu a byť pripravený stiahnuť ju, ak sa dostane jednoznačne niekde, kam už nepatrí. Momentálne v parlamente vládne väčšina náhod a rozhoduje Boris Kollár a neviem, čo bude na konci dohody s prípadnou opozíciou," uviedla.



Dočasne poverený minister spravodlivosti Viliam Karas na utorkovej tlačovej konferencii priblížil, že navrhovaná novela v súvislosti s trestným činom znásilnenia a sexuálneho násilia precizuje situácie, keď nebol udelený súhlas na sexuálny akt. "Súhlas nemožno považovať za prejavený, ak poškodený na konanie páchateľa slovne alebo fyzicky nereagoval," uviedol minister.



Navrhovaná novela Trestného zákona kladie podľa neho okrem iného dôraz na restoratívnu justíciu, ukladanie alternatívnych trestov, odlíšenie dílerov od užívateľov drog či na harmonizáciu trestných sadzieb. Do prípravy legislatívy bolo zapojených vyše 110 odborníkov. Novelu musí najskôr odobriť vláda a následne aj Národná rada SR.