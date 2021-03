M. Kolíková: Netreba strašiť ľudí predčasnými voľbami

Na snímke minister životného prostredia SR Ján Budaj (OĽaNO), archívne foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke poslanec parlamentu Richard Raši (nezaradený) počas 11. schôdze Národnej rady SR v Bratislave 2. septembra 2020, archívne foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 28. marca (TASR) - Exministerka spravodlivosti Mária Kolíková deklarovala, že strana Za ľudí je za zachovanie štvorkoalície. Osobne by nepodporila vládu bez SaS. Pozitívne vníma, že koaliční partneri diskutujú. Podpredseda Hlasu-SD Richard Raši poukázal na dôsledky vládnej krízy: nefunkčnosť Národnej rady (NR) SR, vlády aj protiepidemických opatrení. Nesúhlasí s tým Kolíková ani minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). Budaj zároveň tvrdí, že premiér nemôže podať demisiu, keď sa nevie, kto by krajinu ďalej riadil. Nevylúčil ako možnosť vládu, v ktorej by ostal ministrom šéf SaS Richard Sulík. Vyplýva to z ich vyjadrení v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo.uviedla Kolíková s tým, že popoludní majú predsedníctvo. Myslí si, že ich stanovisko bude naďalej jednotné. Štvorkoalíciu považuje za lepšie riešenie i vzhľadom na stabilitu a program vlády. Každý koaličný partner podľa nej cíti určitú mieru zodpovednosti a istou sebareflexiou je aj aktuálna kríza.Budaj kritizoval, že Sulík poslal v sobotu (27. 3.) na rokovanie len "pozorovateľku".poznamenal s tým, že prezidentka by mohla nevymenovať novú vládu a nemôžu dovoliť neistotu.Raši v reakcii na Budajove slová poukázal na Ústavu SR. Tá jasne hovorí, že po demisii premiéra dovládne jeho kabinet v demisii. Hovorí o nefunkčnom parlamente i vláde, ktoré neprijímajú opatrenia na riešenie koronakrízy. Myslí si tiež, že za prípadnú úradnícku vládu tvorenú odborníkmi, v kombinácii s vypísaním predčasných volieb, by v NR SR poslanci zdvihli ruku.Kolíková podčiarkla, že netreba strašiť ľudí úradníckou vládou ani predčasnými voľbami.podotkla. Ohradila sa voči tvrdeniam o nefunkčnej vláde. Pripomenula, že ešte počas týždňa na vláde sama podporila napríklad predlžovanie núdzového stavu. Ten považuje za potrebný vzhľadom na situáciu.