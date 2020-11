Kolíková:Od generálneho prokurátora sa odvíja dôvera v celú inštitúciu

Bratislava 19. novembra (TASR) - Od osoby na čele Generálnej prokuratúry (GP) SR závisí dôvera verejnosti v samotnú inštitúciu a jej schopnosť usvedčiť a vyvodiť zodpovednosť voči páchateľom trestných činov, nech zastávajú akúkoľvek pozíciu. V súvislosti s dôležitosťou výberu nového generálneho prokurátora to po štvrtkovom rokovaní vlády uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).



"Je nevyhnutné, aby sme verili, že prokuratúra robí vždy a všetko dôsledne pre to, aby páchatelia trestných činov boli za ne stíhaní a niesli zodpovednosť," uviedla ministerka. Práve štvrtkové a piatkové (20. 11.) verejné vypočutie kandidátov na post šéfa GP považuje za kľúčové. "Híring je dôležitý, aby sme zistili, akí sú títo kandidáti statoční, aký je ich morálny profil, ale aj koncepcia a vízia fungovania prokuratúry, čoho sa týka aj ich predstava o personálnom obsadení vedúcich úsekov prokuratúry," dodala Kolíková.



Vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová, ktorá je zároveň predsedníčkou strany Za ľudí, uviedla, že voľba nového generálneho prokurátora je šancou ukončiť 16-ročnú traumu, počas ktorej neboli presadzované právo a spravodlivosť, ale skôr tí, ktorí ich porušovali. "Dôležité však bude nielen vybrať spravodlivého a čestného človeka na čelo GP, ale aj to, aby prokuratúra ako taká prešla reformou," upozornila.



V strane podľa jej slov chcú nájsť zhodu na najvhodnejšom kandidátovi podľa verejného vypočutia, od toho sa má odvíjať aj prípadná koaličná dohoda na konkrétnom mene. "Sľúbili sme transparentné a férové výberové konanie a následne sa dohodneme my v strane Za ľudí a takisto s koaličnými partnermi," uviedla.



Členovia Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR začali vo štvrtok ráno vypočúvať kandidátov na generálneho prokurátora. Verejný híring sa koná v historickej budove NR SR na Župnom námestí v Bratislave. Vo štvrtok má výbor vypočuť Jozefa Čentéša, Tomáša Honza, Jána Hrivnáka a Juraja Klimenta. Vypočúvanie má pokračovať aj v piatok.



Každý uchádzač má približne 15 minút na predstavenie koncepcie riadenia a ďalšieho rozvoja prokuratúry na Slovensku, takisto má predstaviť dôvody na svoju kandidatúru a svoje skúsenosti. Následne bude odpovedať na otázky členov výboru, zástupcu prezidentskej kancelárie, ako aj prítomných poslancov NR SR.