Kolíková: Odvolávanie Kumanovej je nešťastné

Bratislava 25. augusta (TASR) – Odvolávanie Zuzany Kumanovej z funkcie štátnej tajomníčky rezortu kultúry je nešťastné. Vníma to tak ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).



Dôvodom je podľa nej to, že Kumanová vyslovila opačný názor na fungovanie strany, ako má jej líderka Veronika Remišová. Kolíková sa nezúčastnila tej časti rokovania vlády, ktorá sa mala návrhu na odvolanie Kumanovej venovať. Zatiaľ nepovedala, ako bude ďalej jej frakcia v rámci strany postupovať.



„Som presvedčená o tom, že naozajstným dôvodom na odvolanie Zuzany Kumanovej ako štátnej tajomníčky Ministerstva kultúry (MK) SR je to, že mala iný názor ako pani predsedníčka na otázky, ktoré súvisia so samotnou stranou Za ľudí," skonštatovala Kolíková. Podobne to podľa nej bolo aj pri výmene Tomáša Lehotského ako vedúceho kancelárie strany a Romana Krpelana ako generálneho manažéra strany.



Kolíková odvolávanie Kumanovej vníma ako osobné rozhodnutie Remišovej. Poznamenala však, že ako štatutárka strany má Remišová na podanie takéhoto návrhu priestor aj v zmysle koaličnej zmluvy. Kumanovú však Kolíková považuje za odborníčku a myslí si, že by bolo dobré mať ju vo vláde.



Kolíková priznala, že posledné udalosti s odvolávaniami štátnych tajomníkov z jej strany a následne zo strany Remišovej sú istou šachovou partiou. Naďalej je presvedčená o potrebe mimoriadneho snemu, ktorý by zaujal stanovisko aj k vedeniu strany.