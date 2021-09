Kolíková: Po odchode Sme rodina by koalícii zostala krehká väčšina

Bratislava 22. septembra (TASR) – Po prípadnom odchode hnutia Sme rodina z koalície by zostala v parlamente tzv. krehká väčšina. Myslí si to ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Uviedla to novinárom počas stredajšieho rokovania vlády.



"Neviem si pri odchode Borisa Kollára a hnutia Sme rodina predstaviť, že by sme mali takú komfortnú väčšinu v parlamente na presadzovanie zmien. Je zrejmé, že pri odchode jeho hnutia by to bola väčšina, ktorá je krehká," povedala. Verí, že koalícia zostane pri napĺňaní programového vyhlásenia vlády (PVV) jednotná.



V tejto súvislosti vyhlásila, že problémy týkajúce sa dôvery v právny štát na Slovensku sú identifikované v PVV. Poukázala pritom aj na snahu riešiť ustanovenie sporného paragrafu 363 Trestného poriadku. Zdôraznila, že nie je dobré, ak sa prokuratúra a súdy dostávajú do konfliktu.



Volá po nezávislej inšpekcii kontrolujúcej činnosť polície, Zboru väzenskej a justičnej stráže či finančnej správy. "Je dobré mať nezávislý úrad, ktorého úlohou a kompetenciou je zaoberať sa kontrolou týchto zložiek," doplnila ministerka. Predniesla úvahu, že by šéf inšpekcie mohol byť volený parlamentom a menovaný prezidentom.



Uviedla, že s poslancami delegácie Európskeho parlamentu (EP) z Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE), ktorí prišli na Slovensko s cieľom zhodnotiť dodržiavanie zásad právneho štátu v krajine, pravidelne komunikuje. Tvrdí, že SR má dobrý právny poriadok. Medzery vidí v nastavení pravidiel umožňujúcom vytváranie konfliktu medzi inštitúciami, ktoré sa majú snažiť o spravodlivosť.