Kolíková považuje za dobré, že sa Ústavný súd vyjadrí k referendu

Bratislava 7. júla (TASR) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) považuje za dobré, že sa Ústavný súd (ÚS) SR vyjadrí k referendovej otázke za predčasné voľby. Pozitívne vníma diskusiu o tom, kedy a za akých okolností sa referendum môže vyhlásiť a za dobré považuje aj zachovanie možnosti predčasných volieb. Po stredajšom rokovaní vlády tiež uviedla, že pri povinnom očkovaní vidí ústavný priestor, no je skôr za jeho dobrovoľnosť.



"Je to vážna ústavnoprávna otázka a sú argumenty za aj proti. Čakám, čo povie ÚS a ako to odôvodní. Myslím si, že práve to odôvodnenie bude veľmi zaujímavé, akokoľvek sa rozhodne," skonštatovala Kolíková v súvislosti s očakávaným rozhodnutím ÚS o referende za predčasné voľby. Domnieva sa, že z hľadiska ústavy by bolo dobré k tejto téme povedať viac. Ústava podľa jej slov hovorí o možnostiach, keď referendum byť môže. "Myslím si, že by bolo dobré lepšie zadefinovať, čo sú tie situácie," povedala. Zároveň považuje za dobré zachovať v ústave aj možnosť predčasných volieb.



V súvislosti s povinným očkovaním podľa vlastných slov neregistruje debatu o jeho zavedení. "Z ústavnoprávneho hľadiska je možné sa rozprávať o povinnom očkovaní, nakoniec, povinné očkovanie tu máme aj dnes," poznamenala. Považuje za dobré, aby ľudia mali pozitívny vzťah k očkovaniu a nie aby ich niekto nútil. Štát by mal podľa nej urobiť všetko pre to, aby ľudia sami mali záujem očkovať sa a urobili tak preto, lebo veria, že je to dobrá cesta. Dodala, že pri zavedení povinného očkovania by sa s ohľadom na zásah do ľudských práv mala zachovať istá proporcionalita.