Kolíková žiada o prešetrenie úkonov ZVJS v prípade zranenia Milana L.

Bratislava 15. decembra (TASR) - Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) poverila v pondelok (14. 12.) komisiu, aby preverila štandard a kvalitu vykonaných úkonov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) v súvislosti so zranením policajného exprezidenta Milana L. a celkovými podmienkami vo väzbe. Uviedla to v utorok na tlačovej konferencii.



"Príslušná komisia je poverená pozrieť si aj kamerové záznamy," informovala s tým, že zistenia komisie zloženej z predstaviteľov ministerstva spravodlivosti predstaví verejnosti v najbližších dňoch. Ministerka zároveň nemá žiadnu vedomosť o tom, že by sa mal zdravotný stav Milana L. v poslednom čase zhoršiť.



Policajný exprezident sa mal zraniť nešikovným pádom vo väzbe v Prešove. Zranené má mať oko. Právny zástupca Milana L. Matúš Beresecký potvrdil, že k zraneniu nedošlo úmyselným a ani cudzím zavinením.