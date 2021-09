Kolíková: Pri posudzovaní paragrafu 363 TP očakávam posun v debate

Bratislava 13. septembra (TASR) - Od pondelkového stretnutia odbornej komisie, ktorá má posudzovať sporný paragraf 363 Trestného poriadku (TP), očakáva ministerka spravodlivosti Mária Kolíková posun v rámci odbornej debaty. Podľa nej by malo dôjsť aspoň k zúženiu možných alternatív riešenia. Ministerka to uviedla v pondelok pred médiami.



"Budeme si vymieňať alternatívy, ktoré prichádzajú do úvahy. Myslím si, že je namieste, aby sa priestor zúžil, lebo alternatív riešenia je naozaj veľa," poukázala Kolíková. Pripomenula, že v odbornej pracovnej skupine sú okrem zástupcov jednotlivých koaličných strán aj predstavitelia špeciálnej a Generálnej prokuratúry SR. Výmena názorov by tak mala byť podľa nej hlbšia a odbornejšia.



"Sú aj ambicióznejšie riešenia sporného paragrafu, ktoré si však neviem predstaviť, že by sa na tom našla koaličná zhoda. Skôr sú v hre tie riešenia, kde bude do inštitútu zapojený ďalší subjekt, napríklad súd, osobitne vo veciach, kde už súd rozhodoval," spresnila Kolíková.



Paragraf 363 dáva generálnemu prokurátorovi právomoc zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta v prípravnom konaní, teda v procese pred podaním obžaloby, ak bol týmto rozhodnutím porušený zákon.



Generálna prokuratúra zrušila 31. augusta na základe tohto paragrafu obvinenia bývalému riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimírovi Pčolinskému, podnikateľovi Zoroslavovi Kollárovi, finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi, bývalému riaditeľovi kontrarozviedky SIS Ľubomírovi Arpášovi a voči Arpášovej manželke.