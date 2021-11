Kolíková: Prijatá úprava v súvislosti s priestupkami nie je konečná

Bratislava 12. novembra (TASR) - Prijatá novela v súvislosti s priestupkami pri pandemických opatreniach nie je konečná. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková chce v najbližších dňoch predstaviť aj trestnoprávnu úpravu, ktorú má obsahovať avizovaná novela trestného zákona. Uviedla to na piatkovej tlačovej konferencii.



"Budú to dôsledné opatrenia aj s ohľadom na sankcie a ich vymáhanie. Upresnili sme aj oprávnenia smerom k policajnému zboru, aby mohol účinne zisťovať stav porušenia a rovnako aj zavádzať sankcie, osobitne v blokovom konaní," povedala Kolíková.



Nové pandemické opatrenia, ktoré v piatok schválil parlament, majú podľa Kolíkovej pomôcť odľahčeniu nemocníc. Je presvedčená, že právna úprava je v súlade s ústavou, a preto očakáva včasné podpísanie zákona prezidentkou. Vláda je pripravená sa v najbližších dňoch zísť a na základe odporúčania ministerstva zdravotníctva a konzília prijať opatrenia, deklaruje.



Kolíková hovorí, že možno očakávať aj aktualizáciu COVID automatu a zmenu vyhlášok hlavného hygienika. Osobitne by nové opatrenia mali platiť pre čierne okresy. "Táto právna úprava vzhľadom na to, že jasne stanovuje aj sankcie aj podmienky na kontroly pre prevádzkovateľov, možno očakávať, že bude právnou úpravou, ktorá umožní väčšiu slobodu práve pre zaočkované osoby," poznamenala.