Kolíková: Prípadné zavedenie povinného očkovania je politická otázka

Bratislava 22. septembra (TASR) - Prípadné zavedenie povinného očkovania považuje ministerka spravodlivosti Mária Kolíkova za politickú otázku. Z právneho hľadiska v tom nevidí problém. Novinárom o tom hovorila počas stredajšieho rokovania vlády.



"Z ústavnoprávneho hľadiska vidím priestor na to, aby sa zaviedlo povinné očkovanie. Nakoniec, už sa zaviedlo aj v iných krajinách, máme ho aj u nás voči niektorým ochoreniam," povedala. Do stretu s ústavou by sa mohlo dostať vymedzenie tejto povinnosti na základe veku či profesie. "Treba to dobre vymedziť a mať primeranosť zásahu k vynucovaniu povinnosti, prípadne k sankciám," dodala.



Právnici na ministerstve spravodlivosti sa momentálne touto otázkou nezaoberajú. "Je to politická otázka, či je namieste zaviesť povinné očkovanie. Je to otázka osobitne na ministra zdravotníctva, či nastal čas, keď je potrebné o tom uvažovať," podotkla.