Kolíková: Pripomienkové konanie k súdnej mape sa predlžovať nebude

Bratislava 29. septembra (TASR) - Pripomienkové obdobie k tzv. nove súdnej mape sa predlžovať nebude. Po rokovaní vlády to povedala ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková.



Upozornila, že prepracovaný návrh, ktorý rezort spravodlivosti predložil do pripomienkového konania 13. septembra už vychádzal zo zohľadnení predchádzajúcich pripomienok. "Tri pracovné týždne preto považujem za dostatočne dlhé obdobie na zoznámenie sa s návrhom,“ uviedla Kolíková.



Lehota na pripomienkovanie reformy súdnej mapy a súvisiacej legislatívy sa končí 4. októbra. Reformy by sa mala zrealizovať cez štyri zákony.



Hlavnými cieľmi navrhovanej reformy sú špecializácia sudcov na hlavné agendy a zlepšenie kvality rozhodnutí súdov. Po novom by mohli fungovať štyri druhostupňové všeobecné súdy namiesto doterajších ôsmich, a to v Trnave, Prešove, Banskej Bystrici a v Žiline. Navrhované zmeny sa týkajú aj zriadenia mestského súdu v Bratislave a v Košiciach či nového usporiadania sídel a obvodov okresných súdov, ktorých počet sa má znížiť z 54 na 30.