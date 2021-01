Kolíková pripustila, že by sa plošné testovanie konalo viac dní

Bratislava 17. januára (TASR) - Celoplošné testovanie Slovenska na nový koronavírus by sa mohlo "rozložiť v priestore a čase" tak, aby ľudia neboli nútení ho absolvovať v jeden či dva dni. Rovnako by sa mohli vyňať z povinnosti testovania napríklad ľudia nad 65 rokov, deti alebo tí, ktorí nepotrebujú opúšťať bydliská a môžu napríklad pracovať z home officu. V nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo to pripustila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Dodala, že vláda rokuje o možnostiach testovania. Podľa jej slov rokuje kabinet dlhšie, lebo potrebuje prijať dobré rozhodnutie.