Kolíková reaguje na novelu ústaby

Kolíková pripomenula, že Benátska komisia upozornila na riziká novely ústavy v zrýchlenej procedúre, aby mali všetci možnosť sa oboznámiť s jej stanoviskom.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 25. septembra (TASR) - Vládna novela ústavy Slovensko nikam neposunie. Každý, kto za ňu zahlasuje, popiera naše členstvo v EÚ aj naše medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv. Vyhlásila to vo štvrtok poslankyňa Národnej rady (NR) SR Mária Kolíková (SaS). Reagovala aj na stanovisko Benátskej komisie Rady Európy, ktorá návrhu vyčíta nejasné a všeobecné formulácie. Podľa komisie tak vzniká riziko svojvoľného výkladu a uplatňovania.
„Každý, kto dnes zahlasuje za zmenu ústavy, to už nie je o tom, či hlasujem, nehlasujem s Ficom, je to proti Európskej únii, proti Rade Európy a proti našim medzinárodným záväzkom,“ uviedla Kolíková na tlačovej konferencii. Zopakovala, že vláda prišla s novelou ústavy len preto, aby prekryla „ožobračovanie“ ľudí a udržala sa pri moci.
Benátska komisia Slovensku adresovala štyri odporúčania k novele ústavy. Okrem iného má spresniť pojmy ako „národná identita“ a „kultúrno-etické otázky“ a stanoviť v zákone, že rozhodnutia o osvojení dieťaťa sa riadia výlučne jeho najlepším záujmom a princípom zákazu diskriminácie. Vyjadrila tiež poľutovanie nad procesom pred prijatím zmien v parlamente. Kritizuje, že sa neumožnila zmysluplná diskusia o kontroverzných otázkach. Slovenský rezort spravodlivosti reagoval, že orgány EÚ a medzinárodné organizácie a inštitúcie nemajú právo rozhodovať o slovenských kultúrno-etických otázkach.
O novele ústavy sa má hlasovať vo štvrtok po 17.00 h. Do ústavy sa majú podľa novely zakotviť dve pohlavia - muž a žena. Pribudnúť má tiež zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Ústavný zákon má upraviť i adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Úpravou sa má zároveň dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. Do návrhu sa v júni podarilo svoje priority presadiť aj opozičným KDH a KÚ.
Poslanci za SaS nepodporia novelu ústavy, plánovali hlasovať proti. Ak sa však bude hlasovať tajne, do rokovacej sály neprídu a nezúčastnia sa hlasovania. „A bude jasné, že tí, ktorí sa zúčastnili, mohli alebo hlasovali za novelu. A vyzývame k rovnakému postupu všetkých poslancov, ktorí neplánujú hlasovať za novelu ústavy. V opačnom prípadne spochybnia to, či za novelu hlasovali alebo nehlasovali,“ povedal na tlačovej konferencii poslanec za SaS Ondrej Dostál. Kritizuje koalíciu za to, že chce presadiť tajné hlasovanie. „Chcú to využiť na to, aby poslanci, ktorí tvrdia, že nebudú hlasovať za zmenu ústavy, mali priestor za ňu zahlasovať,“ myslí si. Takýto návrh je navyše podľa neho na hrane s rokovacím poriadkom NR SR, ktorý umožňuje tajné hlasovanie, ak to navrhne 15 poslancov a schváli to parlament. Návrh však musí prísť ešte pred rokovaním o novele, pritom o novele ústavy sa rokovalo ešte pred letom. Dostál tiež pripomenul, že tajná voľba nie je určená na hlasovanie o zákonoch, ale na personálne voľby.
