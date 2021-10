Kolíková: Rozpočet nepokrýva výdavky na chod väzenstva a justície

Bratislava 14. októbra (TASR) - V rozpočte Ministerstva spravodlivosti (MS) SR nie sú pokryté niektoré základné výdavky súvisiace s chodom väzenstva a justície. Počas štvrtkového rokovania vlády to uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Takáto situácia bola podľa nej aj v minulosti a vždy sa výdavky vyriešili v priebehu roka.



Ak chce vláda realizovať reformy väzenstva a justície, bude na to musieť nájsť financie, inak sa to dať nebude, povedala Kolíková. "Mám v tom absolútnu dôveru premiéra. Mám záujem tieto reformy realizovať. Určite to vyriešime," podotkla.



Na súdnictvo a prokuratúru sa chystá štát v roku 2022 vyčleniť 494.416.000 eur, o približne 89 miliónov eur viac ako v rozpočte na rok 2021. Na väzenstvo má ísť 232.855.000 eur.