Kolíková sa nestotožňuje s viacerými rozhodnutiami M. Žilinku

Bratislava 14. decembra (TASR) – Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková sa nestotožňuje s viacerými rozhodnutiami generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Osobitne s tými, ktoré súvisia s využívaním paragrafu 363 Trestného poriadku (TP). Šéfka rezortu spravodlivosti to uviedla novinárom počas utorkového rokovania vlády v reakcii na prvý rok generálneho prokurátora vo funkcii.







"S ohľadom na debatu, ktorú vyvolali niektoré jeho rozhodnutia, by bolo dobré, keby to vyhodnotil v rámci ďalšieho výkonu svojej funkcie," vyhlásila Kolíková. Podotkla, že Žilinku pozná ešte spred obdobia, než sa stal generálnym prokurátorom, a aj preto ju niektoré jeho rozhodnutia prekvapili.



Žilinka v piatok (10. 12.) na sociálnej sieti uistil, že sa nedá ovplyvňovať prianiami, predstavami politikov, médií či verejnej mienky. Aj do budúcnosti sa chce podľa svojich slov riadiť len právnymi predpismi.