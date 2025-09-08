< sekcia Slovensko
Kolíková: SaS nepodporí novelu ústavy, ide proti našim hodnotám
Vládna novela ústavy prešla do druhého čítania na jar. V druhom čítaní sa malo o nej hlasovať pred letnou prestávkou, napokon by definitívne hlasovanie malo prísť na rad na septembrovej schôdzi.
Autor TASR
Bratislava 8. septembra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR za opozičnú SaS trvajú na svojom postoji, že nepodporia novelu Ústavy SR z dielne vlády. Uviedla to v pondelok poslankyňa Mária Kolíková (SaS).
„Táto zmena stavy ide proti všetkému, na čom stojí naša strana. Na kľúčových hodnotách, na právnom štáte, na tom, že miesto pre Slovensko je Európa,“ uviedla Kolíková. Návrh novely ide podľa nej proti slobode, rovnosti, dôstojnosti človeka a proti tomu, že Slovensko patrí do Európy. „V žiadnom prípade nepodporíme takúto zmenu ústavy,“ zdôraznila.
Do ústavy sa majú podľa návrhu zakotviť dve pohlavia - muž a žena. Pribudnúť má tiež zaručenie rovnosti medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu. Ústavný zákon má upraviť i adopcie detí a výchovno-vzdelávací proces. Úpravou sa má zároveň dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach. KDH už prišlo so svojou novelou ústavy, v prvom čítaní však nezískala dostatok hlasov.
