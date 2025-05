Kolíková: Susko ide zobrať kompetencie NSS a dá ich do rúk súdnej rade

Bratislava 30. mája (TASR) - Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) ide zobrať kompetencie Najvyššiemu správnemu súdu (NSS) SR a ide ich dať do rúk súdnej rade. Tú tvoria sudcovia, ktorí budú súdiť svojich vlastných kolegov. Tento systém bude buď nefunkčný, alebo senáty pôjdu len v línii vlády. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedla opozičná poslankyňa Mária Kolíková (SaS).



O tom, či sa sudca previnil alebo nie rozhoduje v súčasnosti NSS SR. Rezort spravodlivosti chce návrhom novely zákona o sudcoch a prísediacich zobrať podľa Kolíkovej NSS veľkú časť tejto kompetencie a odovzdať ju súdnej rade. Tá určí, ktorí sudcovia budú v disciplinárnych senátoch. „Boli k tomu pripomienky aj z radov sudcov aj mimovládnych organizácií, že sa tu nabúrava systém, ktorý je osvedčený. (...) To, čo je na tom zvláštne je, že ide vyberať spomedzi sudcov okresných a krajských súdov, ako tomu bolo v minulosti a sa to ukázalo ako nefunkčné,“ skonštatovala Kolíková.



Zároveň podľa Kolíkovej nebude ani pravidelné hodnotenie sudcov. „Bude stačiť, ak sa sudca vyhodnotí raz, keď nastúpi do výkonu funkcie,“ podotkla. Poslankyňa kritizuje aj zmenu, že pri kariérnom postupe nebude musieť sudca ovládať viac jazykov. Pri výberovom konaní nebude podľa jej slov tiež možné pozrieť sa spätne, kto bol úspešný, pretože uchádzači si budú môcť anonymizovať svoje údaje.



Tieto zmeny považuje Kolíková za krok späť pri kvalite a spravodlivosti justície či pri transparentnosti výberových konaní a berie sudcom Špecializovaného trestného sudcu ich ochranu. „Prečo ich pripravujú o ochranu? Nechce snáď vláda, aby sudcovia konali nezaujate a nestranne? Celý tento balík zákonov musíme odmietnuť, pretože nás vracia pred rok 1989. Vyzývame k odmietnutiu týchto zákonov tak opozíciu, ako koalíciu,“ povedala Kolíková.



Poslanci v piatok prerokovali v prvom čítaní návrh novely zákona o sudcoch a prísediacich, podľa ktorého by Súdna rada SR ako kolektívny orgán mohla podávať disciplinárne návrhy na sudcov. Nahradilo by sa tak súčasné oprávnenie predsedu súdnej rady, ktorý má v rukách túto kompetenciu.